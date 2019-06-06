МТС переключил более 80% абонентов на общение с искусственным интеллектом

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Чат-бот ПАО "МТС", созданный на базе собственной разработки искусственного интеллекта (ИИ) компании, в настоящее время обслуживает более 80% абонентов, которые обращаются к оператору, сообщил директор центра инноваций МТС Владимир Хренков.

"Чат-бот, который общается с аудиторией, показывает феноменальный уровень эффективности. Около 80% процентов абонентов он обслуживает сам, от начала и до конца. Рекорд был на прошлой неделе - 85%", - сказал он.

Сейчас МТС начинает продажу этого решения на внешний рынок, добавил глава центра.

Руководитель направления ИИ в центре Аркадий Сандлер в свою очередь отметил, что искусственному интеллекту оператора примерно год, "он постоянно обучается". Он подчеркнул, что показатель "завершенности" обслуживания абонента ИИ засчитывается, если клиент не обратился повторно по другими каналам в течение суток. "Мы готовы помогать компаниям (предоставляя решения в сфере ИИ - ИФ), которым нужно обслуживать розничных клиентов", - отметил Сандлер.

Следующим этапом развития ИИ, по его словам, станет "выход в проактивную позицию, когда робот будет принимать решение о том, что наиболее полезно и нужно пользователю, и когда это предлагать". Предполагается, что такое развитие позволит избежать "назойливых обзвонов".

Также ИИ планируется использовать в проекте МТС по телемедицине. По словам Владимира Хренкова, схема работы заключается в том, что робот собирает у пациента анамнез и говорит, к какому врачу лучше обратиться, а врачу при этом подсказывает, какой именно диагноз наиболее вероятен. При этом ИИ может учесть те факторы, которые не увидит врач, уточнил Сандлер.