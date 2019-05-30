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РФПИ вложит до 600 млн рублей в компании, использующие искусственный интеллект

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о нескольких инвестициях в компании, использующие искусственный интеллект.

Фонд вкладывает до 200 млн рублей в компанию "Моторика" - российского разработчика и производителя протезов с применением технологий искусственного интеллекта.

Транзакция осуществляется в рамках механизма "Инвестиционный лифт" по содействию ускоренному развитию средних несырьевых компаний и направлена на развитие бизнеса "Моторики", в том числе на реализацию ее экспортного потенциала за счет увеличения поставок высокотехнологичных протезов на международные рынки, говорится в сообщении РФПИ.

К 2021 году "Моторика" планирует разработать искусственные мышцы для мелкой моторики пальцев с управлением на базе искусственного интеллекта, а к 2025 году - протез, полностью имитирующий подвижность руки.

Кроме того, РФПИ достиг соглашения об основных условиях инвестиций в компании "НейроЧат" и "Нейротренд", разрабатывающие инновационные продукты и решения на основе нейротехнологий и искусственного интеллекта.

Объем вложений РФПИ также в рамках механизма "Инвестиционный лифт" составит до 300 млн рублей. Средства планируется направить на разработку новых продуктов, развитие бизнеса компаний в России и выход на международные рынки.

"НейроЧат" запатентовал систему мультимодального интерфейса "мозг-компьютер", позволяющую набирать текст на экране компьютера, не используя речь или движения. "Нейротренд" использует нейромаркетинговые технологии и возможности искусственного интеллекта для измерения потребительских предпочтений покупателей и корректирования параметров продукции на основе полученных данных. В число клиентов компании входят такие крупные игроки, как "Яндекс", МТС, группа "Черкизово".

Также РФПИ планирует инвестировать 100 млн рублей в компанию Oncobox, разрабатывающую решения в сфере диагностики онкологических заболеваний на основе искусственного интеллекта. Oncobox ведет работы над платформой, которая позволит осуществлять молекулярную диагностику онкологии на разных стадиях.

Иностранные инвесторы выделили РФПИ $2 млрд на вложения в российские компании в сфере искусственного интеллекта, говорится в предложениях фонда о стратегии развития искусственного интеллекта в России - фонд подготовил их к совещанию с президентом Владимиром Путиным, назначенному на 30 мая.

РФПИ

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