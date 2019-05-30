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Цены на бензин в России выросли вторую неделю подряд

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 21 по 27 мая выросли на 0,2% после роста на 0,1% неделей ранее и восьми недель стабильности, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в четверг.

За неделю цены на бензин выросли на 8 копеек после роста на 2 копейки на предыдущей неделе.

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Стоимость литра бензина в среднем по РФ на 27 мая составила 44,09 руб. (20 мая - 44,01 руб.), в том числе марки Аи-92 - 41,77 руб. (41,70 руб.), Аи-95 -45,11 руб. (45,03 руб.), Аи-98 - 50,84 руб. (50,78 руб.).

Дизтопливо 27 мая стоило в среднем по стране 46,00 руб. (20 мая - 45,97 руб.).

С начала года бензин подорожал на 0,7%, дизтопливо подешевело на 0,5%.

За прошедшую неделю увеличение цен на бензин было зафиксировано в 54 центрах субъектов РФ, наиболее заметное в Кызыле - на 3,1%. Снижение цен на бензин отмечалось в Симферополе - на 0,3%, Горно-Алтайске - на 0,2%, Севастополе и Курске - на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин выросли на 0,1%

Производство бензина в России с 20 по 26 мая выросло на 1,5% по сравнению с предыдущим периодом мониторинга - до 685,8 тыс. тонн. Выпуск дизтоплива снизился на 3,4% - до 1 млн 273,4 тыс. тонн.

Росстат

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