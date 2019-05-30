"Аэрофлот" в I квартале нарастил убыток на 51% и выручку на 23%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в I квартале 2019 года нарастил чистый убыток по МСФО на 51,2% по сравнению с показателем того же периода 2018 года, до 15,8 млрд руб., говорится сообщении компании.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал чистый убыток в размере 16,5 млрд рублей.

Показатель EBITDA "Аэрофлота" за отчетный период составил 21,3 млрд руб. "Интерфакс" в этот раз не давал консенсус-прогноза этого показателя: компания впервые опубликовала отчетность с применением стандартов МСФО 16, при этом часть аналитиков представили прогнозы без их учета, а некоторые - с учетом, но с оговоркой, что эти прогнозы не могут полностью отражать эффект от новых стандартов.

Выручка группы в первом квартале выросла на 23,3%, до 138 млрд руб., тогда как консенсус-прогноз "Интерфакса" составил 134,6 млрд руб.

Наиболее существенным фактором, повлиявшим на затраты группы в отчетном периоде, стал рост расходов на топливо, который составил 28,4%, до 43,7 млрд руб., отмечает перевозчик. Общие операционные расходы достигли 143,9 млрд руб. (+25%).

Общий долг группы по состоянию на 31 марта снизился на 2,9% по сравнению с показателем на конец 2018 года, до 646,4 млрд руб. Снижение долговой нагрузки связано "преимущественно с переоценкой обязательств по аренде вследствие укрепления курса рубля к доллару США", отмечается в сообщении.

"Впереди основная часть года, в том числе высокий сезон, на результаты которого в значительной степени может повлиять стоимость керосина, которая, с одной стороны, остается на высоком уровне, а с другой - показывает относительную стабилизацию по сравнению с предыдущими месяцами. Менеджмент компании намерен продолжать активное управление доходами и строгий контроль над расходами в течение всего года для нейтрализации давления макроэкономических факторов", - приводятся в сообщении слова CFO "Аэрофлота" Андрея Чиханчина.

В отчете компании также приведена предварительная оценка эффекта на финотчетность катастрофы в "Шереметьево" с участием SSJ-100 "Аэрофлота", в результате которой погиб 41 человек. "Балансовая стоимость актива в форме права пользования по данному воздушному судну составила 677 млн руб. и соответствующее обязательство по аренде составило 832 млн руб. на дату выбытия. В настоящее время руководство группы оценивает полный эффект данного авиаинцидента на консолидированную финансовую отчетность", - говорится в отчете.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа в РФ. Объединяет компании "Аэрофлот - российские авиалинии" (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и работающую на Дальнем Востоке "Аврору". Основной акционер "Аэрофлота" - Росимущество (51,2%), пакетом в 3,5% владеет госкорпорация "Ростех", 5,1% принадлежит физлицам, 0,1% - менеджменту компании, 35,7% - у институциональных инвесторов, еще 4,3% составляют пакет казначейских акций.