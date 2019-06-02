Добыча нефти в РФ за 2019 год повысилась на 2,8%

Фото: ТАСС, Егор Алеев

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-мае 2019 года повысился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 232,21 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК". Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,27 млн баррелей.

В мае 2019 года в России добыто 47 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 1,3% выше показателя мая 2018 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,11 млн баррелей.

По сравнению с октябрем 2018 года, который был взят в качестве отправной точки для сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, добыча в России снизилась на 2,7%.

НК "Роснефть" с начала года добыла 80,89 млн тонн (в мае - 16,14 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 34,02 млн тонн (6,98 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 25,09 млн тонн (4,99 млн тонн), "Газпром нефть" - 16,08 млн тонн (3,47 млн тонн), "Татнефть" - 12,31 млн тонн (2,56 млн тонн), "Башнефть" - 7,77 млн тонн (1,58 млн тонн), "Славнефть" - 5,72 млн тонн (1,11 млн тонн), "НОВАТЭК" - 3,5 млн тонн (696,02 тыс. тонн), "РуссНефть" - 2,94 млн тонн (610,22 тыс. тонн).

Добычу "Башнефти" ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно, хотя "Роснефть" приобрела контрольный пакет акций этой компании в середине октября 2016 года.

Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, за пять месяцев текущего года добыли 34,6 млн тонн нефти и газового конденсата (в мае - 7,05 млн тонн). Отдельные данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК не приводит.

Операторы СРП за указанный период добыли 8,44 млн тонн нефтяного сырья (в мае - 1,66 млн тонн).