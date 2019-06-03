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"Газпром" стал лидером по капитализации на российском рынке

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, обогнав "Сбербанк России", который занимал первую строчку рейтинга большую часть времени в течение последних двух лет.

По данным на 11:14 по Москве, капитализация "Газпрома" достигла 5,234 трлн рублей против 5,232 трлн рублей у "Сбербанка" (с учетом привилегированных акций). Изменения в рейтинге произошли благодаря значительному росту акций газовой компании в последние недели на фоне новостей об изменениях в дивидендной политике компании.

В итоге стоимость акций "Газпрома" в ходе торгов 3 июня превысила отметку 223 рубля за штуку (+3,7% к закрытию пятницы), в то время как акции Сбербанка колеблются в понедельник вблизи уровней закрытия 31 мая.

Газпром Сбербанк

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