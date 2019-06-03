В "Шереметьево" пообещали решить проблемы с выдачей багажа до конца июня

Если пассажиры не смогут дождаться своих чемоданов в аэропорту, им их бесплатно перешлют позднее

Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Администрация аэропорта "Шереметьево" имени Пушкина признала задержки с сортировкой и выдачей багажа и пообещала, что ситуация стабилизируется "к окончанию текущего месяца". Об этом говорится в пресс-релизе предприятия от 3 июня.

Пассажиры начали жаловаться на долгое ожидание багажа с 1 июня. В аэропорту уже признали проблему и объяснили ее тем, что начался высокий туристический сезон с его пиковыми нагрузками. Пресс-служба предприятия тогда заявила, что система обработки и транспортировки багажа работала в штатном режиме.

3 июня стало известно, что предприятие направило в зоны выдачи багажа дополнительный персонал - диспетчеров и супервайзеров, которые будут информировать пассажиров о положении дел. Пассажирам там будут предлагать бесплатную воду и сэндвичи, если им придется ждать багаж дольше 25 минут с момента постановки самолета на стоянку.

Если срок ожидания багажа превысит 30 минут и пассажиры больше не смогут ждать, им дадут возможность оформить заявление о бесплатной доставке их вещей по указанному адресу.

Сбой в системе выдачи багажа пассажирам аэропорта произошел в пятницу вечером, рассказал ранее "Интерфаксу" один из пассажиров. "Мы прибыли в терминал Е рейсом из Азербайджана в 19 часов и почти три часа не можем получить багаж", - пожаловался он. По его словам, на тот момент в зоне выдачи багажа скопились люди как минимум с пяти рейсов.

Транспортная прокуратура начала проверку по жалобам о задержках багажа, сообщила 2 июня пресс-служба ведомства. СМИ сообщали, что проблемы с багажом возникли в терминалах D, E и F.

Пик туристического сезона приходится не на конец мая и начало июня, а на июль-август, заявил радиостанции "Коммерсантъ FM" старший научный сотрудник Института экономики транспорта Высшей школы экономики Андрей Крамаренко. Он добавил, что пиковые нагрузки не являются форс-мажором для аэропортов, тем более, что "Шереметьево" "неплохо отработал в период Чемпионата мира, когда нагрузки были совсем другие". "Если проблема с выдачей багажа, то либо техника сломалась в одночасье, либо правда не хватает грузчиков", - считает эксперт.