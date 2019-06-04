СМИ объяснили задержки багажа в "Шереметьево" нехваткой грузчиков

Источники в отрасли подозревают, что аэропорту не хватит месяца, чтобы вернуть к норме работу по обработке багажа

Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Задержки багажа пассажиров в "Шереметьево" начались из-за нехватки сотен грузчиков: багаж не успевают обработать. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в трех авиакомпаниях, которые сотрудничают с этим аэропортом, и "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника в аэропортовой отрасли.

Оба издания напомнили, что до мая 2018 года багаж в "Шереметьево" обрабатывал "Аэрофлот". В мае 2018 года на терминале В обработкой багажа занялась стопроцентная "дочка" аэропорта "Шереметьево хэндлинг". К 2019 года к ней перешли эти функции во всех терминалах. Набрать дополнительных грузчиков к началу лета компания не успела, поэтому начались задержки багажа, говорят собеседники "Ведомостей". Аэропорт не успевает обрабатывать около 2000 единиц багажа в сутки, по оценке источников газеты в двух авиакомпаниях.

Пассажиры начали жаловаться на чрезмерно долгое ожидание багажа с вечера 31 мая. По данным "Ведомостей", проблемы с багажом начались в аэропорту неделю-полторы назад. По прилете пассажиры ждут багаж часами, вылетающие самолеты не всегда успевают багаж загрузить, и его отправляют следующими рейсами. В первые дни лета несколько рейсов "Аэрофлота" и Nordwind улетели или вовсе без багажа, или с его частью, рассказали источники газеты в трех авиакомпаниях.

В администрации аэропорта 3 июня заявили, что рассчитывают вернуться к нормальному режиму работы с багажом к концу месяца. На нормализацию работы может уйти до двух месяцев, рассказал источник "Ведомостей" в одной из авиакомпаний. Грузчиков нужно много, их нужно будет обучать, а зарплаты в "Шереметьево" заметно ниже, чем в "Аэрофлоте" или других аэропортах Москвы, говорят собеседники газеты в трех авиакомпаниях.

Аэропорту нужно дополнительно примерно 250 грузчиков, рассказали "Коммерсанту" источники в аэропортовой отрасли. Представитель "Шереметьево" сообщил газете, что компания начала дополнительный набор персонала и объяснил проблему существенным ростом пассажиропотока и объема перевозимого багажа. 3 июня в пресс-службе аэропорта проблемы также объяснили пиковыми нагрузками в связи с началом высокого туристического сезона. Примерные параметры пассажиропотока в начале высокого сезона были понятны задолго до конца мая, когда дефицит персонала стал очевиден, утверждают источники "Коммерсанта" в отрасли.