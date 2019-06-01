В аэропорту Шереметьево сообщили о задержке при выдаче багажа

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Задержка выдачи багажа пассажирам ряда рейсов зафиксирована в субботу в международном аэропорту Шереметьево в Москве, сообщает пресс-служба аэропорта.

"В настоящее время в международном аэропорту Шереметьево фиксируются задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов. Это связано с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон", - указано в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что система обработки и транспортировки багажа работает в штатном режиме.

"Стабилизация ситуации планируется в ближайшее время", - отмечено в тексте.