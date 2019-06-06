"Акрон" договорился о проектном финансировании на $1,7 млрд для калийного ГОКа

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ВЭБ, Газпромбанк и Сбербанк предоставят "Акрону" почти $1,7 млрд на строительство Талицкого калийного комбината на условиях проектного финансирования.

Соглашение об индикативных условиях финансирования стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

Финансирование со стороны ВЭБа составит $869 млн, со стороны Газпромбанка и Сбербанка - $802 млн суммарно. Синдицированный кредит сроком до 15 лет будет предоставлен для финансирования инвестиционных затрат.

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