"Акрон" сдвинул запуск Талицкого ГОКа на 2026 год

Это самый крупный проект в истории компании

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - "Акрон" планирует начать выпуск хлоркалия на Талицком ГОКе (Пермский край) в 2026 году, сообщает сайт компании.

"Полным ходом ведется строительство объектов рудника и поверхностного комплекса, планируем начать производство хлористого калия в 2026 году", - заявил вице-президент компании Владимир Кантор.

По его словам , проект реализуется с учетом потенциала промпредприятий региона, с краевыми компаниями заключены контракты на 16,6 млрд рублей.

Он также отметил, что этот проект является самым крупным в истории группы "Акрон". "Общий объем инвестиций составит 2,7 млрд долларов, из которых уже вложено 1,3 млрд долларов", - сказал Кантор.

В 2021 году "Акрон" сообщал, что планирует начать добычу на Талицком в 2025 году (сроки проекта несколько раз сдвигались из-за ухудшения конъюнктуры рынка хлоркалия и сложностей с привлечением финансирования). В марте текущего года компания сообщала, что завершила строительство стволов на Талицком ГОКе.

Ранее общий capex Талицкого проекта мощностью 2 млн тонн хлоркалия в год оценивался в $1,5 млрд, еще $0,3 млрд предполагалось направить на расширение мощностей до 2,6 млн тонн.

Лицензия на Талицкий участок принадлежит ЗАО "Верхнекамская калийная компания", в которой 50% + 1 акция принадлежит "Акрону", 29,9% - Сбербанку, 10,1% - банку "Открытие", 10% - ВТБ.