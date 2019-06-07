Депутат Макаров раскритиковал министра Орешкина за недостаточную защиту бизнеса

"Вы пытаетесь понравиться", а на самом деле для защиты бизнеса Минэкономразвития должно "иметь позицию", заявил он

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Орешкина за недостаточные усилия по защите бизнеса, напомнил о деле Майкла Калви и заявил, что ведомство "пытается понравиться". Он сделал эти заявления на деловом завтраке Сбербанка на ПМЭФ.

6 марта, когда Орешкин пришел в Думу для выступления на "правительственном часе", именно Макаров подверг его жесткой критике. Тогда депутаты и спикер Вячеслав Володин начали задавать министру дополнительные вопросы. В итоге спикер объявил, что Орешкин недостаточно подготовился, и правительственный час с его участием перенесли.

На завтраке Сбербанка Макаров процитировал Орешкина, который отмечал благоприятный эффект для инвестклимата от изменения меры пресечения основателю Baring Vostok на домашний арест.

"Это на самом деле очень тонкое наблюдение, которое фиксирует, что находиться дома лучше, чем в "Лефортово"", - сказал депутат.

Когда модерирующий дискуссию глава Сбербанка Герман Греф дал слово Орешкину, тот заявил, что готов повторить свои слова.

"И надеюсь, когда Калви выйдет из-под домашнего ареста, я скажу ещё раз. Хотел Андрею Михайловичу ответить тоже его цитатой, но, к сожалению, не нашёл ни одного публичного высказывания по этому делу", - парировал министр.

"Извините, пожалуйста, но я сказал по делу Калви в программе у Соловьева через два дня после того, как это произошло, а вы месяц ждали, чтобы хоть что-то по этому поводу сказать! Хотя весь бизнес ждал, что министр экономического развития не должен ждать, когда где-то что-то кому-то понравится!", - отреагировал Макаров.

"Вы пытаетесь понравиться, вы пытаетесь угадать, а на самом деле, защита бизнеса связана с тем, чтобы Минэкономразвития имело позицию. Мы все помним Минэкономразвития, когда это был штаб экономических преобразований, обеспечивавших 10% экономического роста. А сегодня Минэкономразвития занято только тем, что перекладывает ответственность за цифры, на которые надо выйти, на регионы. И все губернаторы это знают, потому что вы на самом деле просто перекладываете свою ответственность", - заявил депутат.

Максим Орешкин руководит Министерством экономического развития с конца ноября 2016 года. Он сменил на этой должности Алексея Улюкаева, которого отправили в отставку после ареста по обвинению в вымогательстве $2 млн у главы "Роснефти" Игоря Сечина.