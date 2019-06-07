Поиск

Депутат Макаров раскритиковал министра Орешкина за недостаточную защиту бизнеса

"Вы пытаетесь понравиться", а на самом деле для защиты бизнеса Минэкономразвития должно "иметь позицию", заявил он

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Орешкина за недостаточные усилия по защите бизнеса, напомнил о деле Майкла Калви и заявил, что ведомство "пытается понравиться". Он сделал эти заявления на деловом завтраке Сбербанка на ПМЭФ.

6 марта, когда Орешкин пришел в Думу для выступления на "правительственном часе", именно Макаров подверг его жесткой критике. Тогда депутаты и спикер Вячеслав Володин начали задавать министру дополнительные вопросы. В итоге спикер объявил, что Орешкин недостаточно подготовился, и правительственный час с его участием перенесли.

На завтраке Сбербанка Макаров процитировал Орешкина, который отмечал благоприятный эффект для инвестклимата от изменения меры пресечения основателю Baring Vostok на домашний арест.

"Это на самом деле очень тонкое наблюдение, которое фиксирует, что находиться дома лучше, чем в "Лефортово"", - сказал депутат.

Когда модерирующий дискуссию глава Сбербанка Герман Греф дал слово Орешкину, тот заявил, что готов повторить свои слова.

"И надеюсь, когда Калви выйдет из-под домашнего ареста, я скажу ещё раз. Хотел Андрею Михайловичу ответить тоже его цитатой, но, к сожалению, не нашёл ни одного публичного высказывания по этому делу", - парировал министр.

"Извините, пожалуйста, но я сказал по делу Калви в программе у Соловьева через два дня после того, как это произошло, а вы месяц ждали, чтобы хоть что-то по этому поводу сказать! Хотя весь бизнес ждал, что министр экономического развития не должен ждать, когда где-то что-то кому-то понравится!", - отреагировал Макаров.

"Вы пытаетесь понравиться, вы пытаетесь угадать, а на самом деле, защита бизнеса связана с тем, чтобы Минэкономразвития имело позицию. Мы все помним Минэкономразвития, когда это был штаб экономических преобразований, обеспечивавших 10% экономического роста. А сегодня Минэкономразвития занято только тем, что перекладывает ответственность за цифры, на которые надо выйти, на регионы. И все губернаторы это знают, потому что вы на самом деле просто перекладываете свою ответственность", - заявил депутат.

Максим Орешкин руководит Министерством экономического развития с конца ноября 2016 года. Он сменил на этой должности Алексея Улюкаева, которого отправили в отставку после ареста по обвинению в вымогательстве $2 млн у главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Максим Орешкин Андрей Макаров Майкл Калви Алексей Улюкаев Лефортово Baring Vostok

Новости по теме

Новости
Дело Baring Vostok

Калви пришлось следить за ходом ПМЭФ в пересказе адвокатов

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

ПМЭФ-2019

Бизнес-омбудсмен счел, что отсутствие Калви не омрачило атмосферу ПМЭФ

ПМЭФ-2019

МИД РФ допустил увеличение военного присутствия в Венесуэле

ПМЭФ-2019

Силуанов упрекнул бизнес в нигилизме

Силуанов упрекнул бизнес в нигилизме
ПМЭФ-2019

Орешкин спрогнозировал быстрое замедление годовой инфляции в РФ в летние месяцы

Орешкин спрогнозировал быстрое замедление годовой инфляции в РФ в летние месяцы
ПМЭФ-2019

"Газпром нефть" и "НОВАТЭК" договорились сотрудничать в Арктике с возможностью СП

Козак заверил, что грязная нефть в "Дружбе" не очернила репутацию РФ

Фонд национального благосостояния в мае увеличился на 7,3 млрд рублей

В "Нафтогазе" заявили, что "Газпром" готовится к "газовой войне"

В "Нафтогазе" заявили, что "Газпром" готовится к "газовой войне"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');