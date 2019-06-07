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Scania предложила обнулить плату в системе "Платон" для газомоторных грузовиков

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Шведский автопроизводитель Scania предлагает установить льготу в системе взимания платы с грузовиков "Платон" для газомоторного транспорта, заявил старший вице-президент Scania CV AB Эрик Люнгберг в ходе ПМЭФ-2019.

Он выразил мнение, что Россия может ускорить распространение газомоторного топлива, "с одной стороны, развивая сеть заправочных станций, а также привлекая новых пользователей, обнулив сбор в системе "Платон" для газомоторных автомобилей". "Это позволило бы стимулировать (продажи газомоторной техники - ИФ), и наши клиенты могли бы иметь выгоду, больше инвестируя в газомоторные решения", - добавил он.

Люнгберг напомнил, что компания уже сертифицировала для российского рынка автомобили, использующие компримированный (сжатый) и сжиженный газ в качестве моторного топлива.

"У нас уже эксплуатируется в РФ около 400 грузовиков и около 50 автобусов совместного производства с "ЛиАЗом" (входит в группу "ГАЗ" - ИФ). Из данных наших подключенных автомобилей мы можем видеть, что они на сегодняшний день потребляют примерно 30 млн кубометров газа - и, естественно, этот газ добывается в России, что является положительным моментом для страны", - сказал он.

Кроме того, по словам топ-менеджера Scania, России стоило бы рассмотреть сертификацию норм токсичности "Евро-6". "Это определенно позволило бы улучшить качество воздуха в городах, что также является проблемой и для России", - заключил он.

Scania Платон

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