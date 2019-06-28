Росавтодор обещал с 2022 года публиковать прогнозы по индексации "Платона"

Тариф будут индексировать на величину годовой инфляции, прогноз поможет рынку заранее подготовиться

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Росавтодор с 2022 года будет за полгода до индексации тарифа в системе взимания платы с грузовиков "Платон" публиковать величину индексации на основании прогноза. Это на заседании Межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли (МОЭС) пообещал первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов, сообщили в МОЭС.

По словам чиновника, с 1 июля 2019 года тариф индексируют на 14 копеек, грузовики будут платить 2,04 рубля за км. С 1 февраля 2020 года тариф составит 2,2 рубля за километр, с 1 февраля 2021 года - 2,35 рубля за километр.

С 2022 года тариф будут индексировать раз в год с 1 февраля на размер годовой инфляции. Поэтому Росавтодор начнет публиковать величину индексации за полгода до повышения тарифа, чтобы рынок мог заранее к этому подготовиться. Если же реальная инфляция будет сильно отличаться от прогнозной, в следующем периоде будут это учитывать в соответствующих поправках.

"Так, благодаря состоявшемуся в прошлом году запуску первого в России Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) с федеральным охватом и передаче Ространснадзору полномочий по автоматической фиксации выросли все ключевые показатели системы. Как пояснил и.о. начальника Управления государственного автомобильного и дорожного надзора Алексей Сергеев, только за пять месяцев 2019 г. Ространснадзор вынес свыше 530 тыс. постановлений о нарушениях, в результате чего в отношении российских собственников транспортных наложено свыше 4,7 млрд руб. штрафов", - отмечают в МОЭС.

Гендиректор "РТ-Инвест Транспортные Системы" (РТИТС, взимает платежи) Антон Замков сообщил, что в январе-марте 2019 года поступления от "Платона" в Дорожный фонд России выросли на 45% в годовом измерении, а с 15 мая по 15 июня 2019 года "Платон" собрал рекордные 2,8 млрд рублей. В системе зарегистрировано почти 1,2 млн транспортных средств, которые принадлежат 496 тысячам грузоперевозчиков.