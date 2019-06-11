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"Транснефть" понадеялась во внесудебном порядке разобраться с претензиями по "Дружбе"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Транснефть" неоднократно подтверждало свою готовность внесудебного урегулирования с грузоотправителями последствий инцидента на "Дружбе" в рамках заключенных договоров на транспортировку нефти, говорится в презентации компании.

Монополией совместно с Минэнерго предложен механизм выплат грузоотправителям по заключенным договорам и в соответствии с законодательством, напоминает "Транснефть".

Как заявил в ходе телеконференции вице-президент "Транснефти" Рашид Шарипов, предложен механизм компенсаций грузоотправителям, "который сейчас изучается нашими контрагентами". Он подтвердил слова министра энергетики РФ Александра Новака, что, "наверное, потребуется 2-3 месяца, когда будут сделаны консолидированные предложения по урегулированию инцидента, и они смогут быть реализованы".

В корпорации подчеркнули также, что "Транснефть" рассчитывает вернуться к нормальному уровню работы нефтепровода "Дружба" в

18 апреля на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов.

С 9 июня восстановлена транспортировка нефти по всем направлениям поставки по нефтепроводу "Дружба".

Транснефть Дружба

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