Белоруссия подтвердила частичное возобновление транзита чистой нефти из РФ в Польшу

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия частично возобновила транзит чистой российской нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Польши, сообщает концерн "Белнефтехим" в воскресенье.

Как рассказали в концерне, по состоянию на 9 июня, белорусский оператор магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба" выполнил ряд этапов дорожной карты технических мероприятий по вытеснению содержащей хлорорганику нефти в двух нитках трубопровода "Дружба" от Мозыря до границы с Польшей. Реверсом на территорию России возвращено 450 тыс. т загрязненной нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу.

В ведомстве также отметили, что проведенная работа позволила 8 июня в 21:00 получить чистую нефть на приграничной польской перекачивающей станции "Адамово". После проверки качества нефти принято решение о возобновлении транзитной транспортировки нефти в направлении НПЗ Польши и Германии с 9 июня.

По плану-графику движения нефти в июне в западном направлении планируется ежесуточная прокачка в объеме 65 тыс. т.

Кроме того, в концерне проинформировали, что транзитная транспортировка нефти в направлении Украины осуществляется по графику.

Ранее в воскресенье советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин также сообщил журналистам, что чистая нефть из РФ по трубопроводу "Дружба" стала поступать в Польшу.