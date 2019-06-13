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На атакованных в Оманском заливе танкерах был груз, связанный с Японией

Инцидент произошел во время визита в Тегеран премьер-министра Синдзо Абэ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - На двух танкерах, которые, предположительно, были атакованы 13 июня утром в Оманском заливе, был груз, "связанный с Японией". Об этом Associated Press заявили в министерстве торговли Японии.

Сообщения об атаке появились во время двухдневного визита в Иран премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Сообщалось, что он поехал в Тегеран с целью добиться снижения напряженности в отношениях Ирана и США.

Первыми об инциденте в заливе сообщили иранские СМИ со ссылкой на источники. По их данным, два танкера были атакованы и на них произошли взрывы. Представители компаний-операторов судов подтвердили данные об инцидентах на борту и об эвакуации экипажей. Детали случившегося пока официально не раскрываются. В общей сложности с танкеров сняли 44 человека, иранское государственное телевидение сообщило, что всех их уже доставили в один из портов Ирана.

С танкера Front Altair, перевозившего нефтепродукты, эвакуировали 23 человека, с судна Kokuka Courageous, перевозившего метанол, - 21.

Иран Япония США Оманский пролив

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