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Курс биткойна превысил отметку в $9000 впервые более чем за год

Курс биткойна превысил отметку в $9000 впервые более чем за год
Фото: Reuters

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Курс биткойна в воскресенье поднялся выше отметки в $9000, что произошло впервые с мая 2018 года.

Согласно данным CoinDesk, стоимость криптовалюты 16 июня достигала $9385. В понедельник биткойн торгуется на уровне $9141,17.

Биткойн подорожал более чем на 22% за последние 30 дней и на 142% с начала 2019 года, пишет MarketWatch. Тем не менее, курс криптовалюты по-прежнему существенно ниже пиковых уровней, отмеченных в конце 2017 года, когда он был близок к $20000.

Другие криптовалюты также дорожают: курс эфира (Ethereum) поднялся в понедельник на 1%, Bitcoin Cash (BCH) - на 1,6%.

Поддержку рынку в последние дни оказывают ожидания запуска американской компанией Facebook собственной криптовалюты. По данным The Wall Street Journal, операторы платежных систем Visa Inc., Mastercard Inc. и PayPal Holding Inc., а также Uber Technologies Inc. и ряд других крупных компаний поддержали криптовалюту, которую Facebook планирует представить в ближайшее время и запустить в следующем году.

Как ожидается, криптовалюта Facebook - Libra - сможет использоваться для осуществления покупок во всем интернете, не только в соцсети.

биткойн

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