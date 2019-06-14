Чистый убыток ОАК по МСФО в 2018 году вырос в 7 раз

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) по МСФО в 2018 году вырос более чем в 7 раз по сравнению с 2017 годом, до 18,5 млрд руб., говорится в отчетности компании.

Выручка снизилась почти на 9%, до 411,6 млрд руб. Себестоимость продаж уменьшилась на 12%, до 315,4 млрд руб. Валовая прибыль подросла на 3% - до 96,2 млрд руб.

"Основные факторы, повлиявшие на финансовые результаты, - уменьшение поставок по ГОЗу (государственный оборонный заказ), влияние курсовых разниц, создание резервов и оценочных обязательств в порядке, установленном стандартами МСФО. Кроме того, компания реализует крупную инвестиционную программу", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ОАК.

Ранее сообщалось, что совет директоров холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года из-за убытка. При этом размер убытка не уточнялся.

До этого ОАК в последний раз раскрывала консолидированную отчетность за I полугодие 2017 года.

ОАК создана в 2006 году для консолидации конструкторских бюро и авиастроительных предприятий РФ. Основным акционером было Росимущество, но в октябре прошлого года президент Владимир Путин подписал указ о передаче 92,31% находящихся в федеральной собственности акций ОАК "Ростеху". Небольшими пакетами в ОАК владеют ВЭБ (более 4%) и частные акционеры (более 3%), указано на сайте холдинга.