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Цукерберг рассказал о стимуле Facebook для защиты данных пользователей

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг отверг возможность продажи компанией данных пользователей социальной сети.

"Мы не продаем данные пользователей, хотя (СМИ - ИФ) часто сообщают, что мы это делаем. На самом деле, продажа информации о пользователях противоречила бы нашим деловым интересам, поскольку это бы сократило уникальную ценность нашего сервиса для рекламодателей", - написал он в колонке The Wall Street Journal.

"У нас есть мощный стимул защищать информацию пользователей", - добавил Цукерберг.

По его словам, компания, вне всяких сомнений, собирает некоторые данные пользователей на основании их отметок "нравится" для демонстрации им релевантной рекламы.

"Но эта информация имеет принципиальное значение для безопасности и работы наших сервисов", - пишет основатель Facebook.

Он отмечает, что видит основными принципами работы с личными данными людей прозрачность, выбор и контроль.

"Нам нужно быть ясными на тему того, каким образом мы используем информацию, а люди должны иметь выбор в том, как используется их информация", - добавил Цукерберг.

Он рассказал, что в момент создания Facebook он не задумывал ее как глобальную компанию, а желал создать сервис, который позволит людям держать связь и узнавать информацию друг о друге.

"Я стал получать много вопросов о нашей бизнес-модели, поэтому я объясняю принцип, согласно которому мы работаем. Я полагаю, что каждому нужно дать голос и возможность выйти на связь. Если мы хотим служить всем, то нам нужен сервис, который доступен каждому. Лучший способ это сделать - предоставить услуги бесплатно, благодаря рекламе это возможно", - объяснил он.

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Теги: Facebook, Марк Цукерберг

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