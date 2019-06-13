WSJ сообщила, что Цукерберг мог иметь отношение к проблемам Facebook с данными

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Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Глава Facebook Марк Цукерберг мог иметь прямое отношение к проблемам с личной информацией пользователей, сообщает в среду газета The Wall Street Journal.

По данным источников издания, после инициированного в 2018 году Федеральной комиссией по торговле США расследования об обеспечении конфиденциальности личной информации сотрудники компании обнаружили ряд электронных писем, из которых следует, что руководство, в частности Марк Цукерберг, предпочли "не делать соблюдение правил комиссии (о защите личных данных - ИФ) основной задачей".

В газете подчеркнули, что факт возможного обнародования данных писем повлиял на желание менеджмента компании урегулировать претензии комиссии, поскольку это может негативно повлиять на репутацию компании.

Источники газеты не уточнили, какие письма имеются в виду и сколько из них касается лично Цукерберга.

За последние годы Facebook неоднократно становилась участником скандалов, связанных с утечкой или торговлей личными данными своих пользователей. Кроме того, компанию часто критикуют за провалы в провозглашенной борьбе с фейковыми новостями.