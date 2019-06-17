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Fitch сохранило прогнозы цен на нефть в 2019-2021 годах

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Лондон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует среднюю цену нефти по итогам 2019 года на уровне $65 за баррель, говорится в Мировом экономическом прогнозе (Global Economic Outlook, GEO).

В следующем году агентство ожидает понижение цен на нефть до $62,5 за баррель, а в 2021 году - до $60 за баррель.

При этом в более долгосрочной перспективе средняя цена нефти марки Brent составит $57,5 за баррель, а WTI - $55 за баррель.

В отчете Fitch, опубликованном в декабре 2018 года, аналитики также прогнозировали цену нефти Brent на 2019 год на уровне $65 за баррель. Тогда агентство улучшило прогнозы по ценам на североморскую нефть на 2020 и 2021 годы - до $62,5 и $60 за баррель.

Fitch Brent

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