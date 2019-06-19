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Brent подорожала до $62,3 за баррель

Нефть умеренно дорожает после резкого скачка цен вторника

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Утром в среду нефть умеренно дорожает после резкого роста накануне, ставшего для WTI рекордным за пять месяцев. Августовские фьючерсы на Brent к 8:17 мск подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,24%), до $62,29 за баррель. За вторник цена контрактов выросла на $1,2 (1,97%) и составляла на закрытие $62,14 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) дорожали к этому же времени на $0,16 (0,3%) - до $54,06 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $1,97 (3,79), до $53,90 за баррель.

Во вторник цены росли на заявлении президента США Дональда Трампа, который пообещал провести "расширенную встречу" с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии на следующей неделе. Рынки с оптимизмом восприняли эти слова как сигнал о возобновлении переговоров по подписанию торгового соглашения между двумя странами.

"Цены на нефть могут вырасти на оптимизме по поводу возобновления торговых переговоров", - отметил экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хауи Ли.

Дополнительным позитивным фактором стали слухи о том, что страны ОПЕК+ близки к тому, чтобы договориться о назначении встречи своих представителей в Вене на 1-2 июля.

Американский институт нефти (API) 18 июня сообщил, что запасы нефти в США по итогам прошлой недели сократились на 812 тысяч баррелей. Министерство экономики США опубликует официальную статистику позднее в среду. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем полагают, что оно сообщит о сокращении запасов на 1,25 млн баррелей.

Brent WTI США Дональд Трамп Китай

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