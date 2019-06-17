Fitch снизило прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1,2%

Прогнозы роста ВВП на 2020 и 2021 годы сохранены на уровне 1,9%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch понизило оценку роста российской экономики на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,5%, говорится в докладе Global Economic Outlook (GEO).

Ухудшение прогноза отражает более резкое, чем ожидалось, замедление роста ВВП России в первом квартале текущего года. По предварительным данным, в январе-марте ВВП России увеличился всего на 0,5% в годовом выражении. При этом в Fitch допускают возможность пересмотра оценки Росстата, поскольку ведомство меняет свой подход к методологии и принципам сбора данных.

Кроме того, ряд индикаторов указывают на ослабление потребительских расходов и инвестиций в РФ в первые несколько месяцев 2019 года. Аналитики Fitch полагают, что для преодоления негативных эффектов правительство РФ увеличит расходы, тогда как уменьшение инфляционного давления и постепенно сходящие на нет последствия повышения НДС поддержат внутреннее потребление. Как следствие, агентство сохранило прогнозы роста ВВП России на 2020 и 2021 годы на уровне 1,9%.

Ожидается, что инфляция в РФ составит 4,3% в 2019 году, а затем замедлится до 4% в 2020 и 2021 годах.

Также эксперты Fitch пересмотрели прогнозы относительно денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Теперь они ожидают еще одного снижения базовой ставки на 0,5 процентного пункта в текущем году и допускают снижение на 0,25 п.п. в 2020 году.

Кроме того, агентство прогнозирует некоторое укрепление курса рубля к доллару к концу года и его последующее умеренное ослабление в 2020-21 годах на фоне геополитических рисков и снижения цен на нефть.

Так, согласно прогнозу Fitch, курс рубля к доллару США на конец 2019 года составит 66 руб. за доллар, а к концу 2020 года - 67 руб. за доллар.

14 июня ЦБ РФ опубликовал среднесрочный прогноз по росту ВВП РФ на 2019 год, снизив ожидания по росту экономики до 1,0-1,5% с 1,2-1,7% из-за слабого первого квартала. Прогноз на 2020 и 2021 годы остался неизменным - 1,8-2,3% и 2-3%.