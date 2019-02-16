Fitch подтвердило суверенные рейтинги РФ на уровне "BBB-"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах, оставив их на последней ступени инвестиционного уровня - "BBB-".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "позитивный".

"Минфин России положительно оценивает подтверждение агентством Fitch Ratings долгосрочного кредитного рейтинга России на текущем "инвестиционном" уровне "ВВВ-" с позитивным прогнозом. В качестве благоприятных факторов, обуславливающих такое решение, агентство отмечает устойчивое состояние платежного баланса страны, значительный объем накопленных фискальных резервов и низкий уровень государственного долга России", - сообщила пресс-служба Минфина.

"По мнению агентства, строгое следование бюджетному правилу, приверженность политике инфляционного таргетирования, в сочетании с сохранением режима плавающего валютного курса и взвешенной налогово-бюджетной политикой позволят РФ успешно абсорбировать потенциальные внешние шоки, в том числе возможное усиление санкционного давления. Сохранение позитивного прогноза свидетельствует о том, что аналитики агентства видят достаточное количество потенциальных драйверов для пересмотра в ближайшей перспективе суверенного рейтинга России в сторону повышения. К числу таких драйверов агентство относит сохранение макроэкономической стабильности, наращивание международных резервов и реализация структурных реформ, направленных на повышение темпов экономического роста", - отмечает Минфин.

"Рейтинги России учитывают, с одной стороны, сильный суверенный баланс, хорошие внешние финансы и надежную проводимую макроэкономическую политику, и, с другой стороны, более слабые перспективы роста, чем у сопоставимых эмитентов, высокую сырьевую зависимость, слабые стандарты управления и геополитическую напряженность", - отмечает Fitch.

Прогноз "позитивный" отражает продолжающееся движение вперед в плане укрепления проводимой экономической политики на фоне повышения гибкости обменного курса, четкой нацеленности на инфляционное таргетирование и взвешенной налогово-бюджетной стратегии, говорится в сообщении. В 2018 году такая политика повысила устойчивость экономики к потрясениям, помогла сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность, несмотря на повышенный риск санкций и снизившийся интерес инвесторов к активам emerging markets.

"Однако перспективы дополнительных, более жестких санкций США остаются высокими, сохраняя риски для финансовой гибкости РФ, доступа частного сектора к международному финансированию и макроэкономической волатильности. Кроме того, они сдерживают перспективы экономического роста", - считают аналитики Fitch.

По их мнению, возросшая гибкость процентной ставки и соблюдение бюджетного правила по-прежнему поддерживают способность России противостоять внешним потрясениям и ограничивают последствия волатильности нефтяных цен. Рубль в дальнейшем продолжит играть роль громоотвода для изменений в настроения инвесторов, говорится в сообщении.

Средняя инфляция усилится с исторического минимума в 2,9% в 2018 году до 5,3% в 2019 году из-за повышения НДС, ослабления рубля в 2018 году и возросших инфляционных ожиданий. Вместе с тем к 2020 году Fitch прогнозирует возврат инфляции к целевому уровню ЦБ - 4%, поскольку последствия повышения НДС не будут долговременными, дальнейшего ослабления рубля не ожидается. Центробанк, по оценкам Fitch, продолжит консервативную и упреждающую денежно-кредитную политику, направленную на поддержание устойчиво низкой инфляции.

Fitch рассчитывает на дальнейшее соблюдение бюджетного правила, которое поддержит улучшившуюся макроэкономическую стабильность, положительное сальдо бюджета, восстановление резервов и снижение зависимости от нефти. По оценка Fitch, в 2019 году профицит федерального бюджета достигнет 1,8% ВВП, в 2020 году- 1,4%, что отражает более высокие цены на нефть, чем заложено в бюджете, слабость рубля и сильный рост выручки за пределами нефтегазовой отрасли.

Fitch прогнозирует, что отрицательное сальдо без учета нефтяных доходов в 2020 году сократится до 5,6% ВВП.

Эксперты агентства отмечают, что в 2018 году объем федерального госдолга с учетом госгарантий и задолженности на уровне субъектов снизился до самого низкого уровня в группе стран с рейтингами "BBB" - 14,6% ВВП.

"Риск дополнительных санкций США остается высоким, а будущие изменения санкционной политики - неопределенными. Администрация США еще не реализовала второй раунд санкций Госдепартамента ("Конвенция об использовании химического оружия")", - говорится в сообщении Fitch.

Дополнительные законы о санкцях могут быть приняты в США в 2019 году. Они могут предусматривать запрет инвесторам США владеть новыми сувернными облигациями России, а также выцеливать госбанки. С точки зрения Fitch, недавние действия Минфина США, снявшего санкции с российских компаний, включая "РусАл" и En+, сигнализируют не о масштабном политическом сдвиге, а о дальнейшем усилении непредсказуемости санкционной политики и ее реализации на практике.

По оценке Fitch, темпы роста экономики РФ замедлятся с 2,3% в 2018 году до 1,5% в 2019 году на фоне повышения НДС, а затем восстановятся до 1,9% в следующем году. При этом медианные темпы экономического роста для категории "ВВВ" прогнозируются в среднем в районе 3,2% в 2019-2020 гг.

"Fitch исходит из того, что санкции против РФ, введенные США и Европейским союзом, останутся в силе в долгосрочной перспективе", - говорится в пресс-релизе.

Эксперты агентства в настоящее время прогнозируют среднюю цену нефти марки Brent на уровне $65 за баррель в этом году, а также $62,5 за баррель в 2020 году.

Основные факторы, которые вместе или по отдельности могут привести к позитивным рейтинговым действиям: устойчивое улучшение макроэкономической стабильности за счет усиления основ ДКП и фискальной политики, несмотря на санкционные риски и внешние потрясения; дальнейшее укрепление финансовых и внешних экономических буферов, например, благодаря устойчивому росту цен на нефть и непредвиденным доходам; проведение структурных реформ, которые повышают потенциал роста экономики.

Поводами для негативных рейтинговых действий могут стать: введение дополнительных санкций, подрывающих макроэкономическую или финансовую стабильность РФ или препятствующих обслуживанию долга; ослабление мер денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, которые поддерживают экономику и бюджет; устойчивое снижение международных резервов, сообщается в пресс-релизе.

Неделей ранее агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги РФ с "Ba1" до "Baa3" - нижней ступени инвестиционного уровня (прогноз "стабильный"). Таким образом, Россия вернула рейтинги инвестиционного уровня всех трех ведущих агентств.