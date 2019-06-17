В МЭР рассказали о будущей работе Бабича по интеграции РФ и Белоруссии

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Бывший посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич на посту замглавы Минэкономразвития будет курировать интеграционные вопросы в рамках Союзного государства России и Белоруссии, Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) и СНГ.

Представляя коллективу министерства своего нового заместителя, глава МЭР Максим Орешкин сообщил, что Бабич займется "всеми тремя основными контурами интеграции".

"Первый контур - это Союзное государство Россия-Белоруссия, здесь у нас максимальная степень интеграции, вы знаете у нас сейчас в активной фазе находится обсуждение повестки исполнения союзного договора 1999 года. Сейчас Михаил Викторович активно подключится к этой работе, он о ней знает не понаслышке по своему предыдущему рабочему месту. Второй контур интеграции - это ЕврАзЭС, и третий контур - это интеграция СНГ", - сказал Орешкин.

17 мая премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Бабича заместителем министра экономического развития. Соответствующее распоряжение правительства было опубликовано на сайте кабинета министров.

Президент РФ Владимир Путин 30 апреля освободил Бабича от должности посла в Белоруссии. Тогда же президент подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева послом в Минске.

С 24 августа 2018 года по 30 апреля 2019 года он возглавлял российское посольство в Минске. До этого он был полпредом президента в Приволжском федеральном округе.