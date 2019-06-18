МТС изучала возможность покупки российского бизнеса Gett

Однако до продвинутой стадии переговоров стороны не дошли, сообщает газета "Коммерсантъ"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Компания "МТС" вместе с материнской АФК "Система" рассматривала сделку по покупке доли в такси-агрегаторе Gett. Об этом сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания утверждает, что сотовый оператор рассматривал возможность сделки с сервисом Gett по примеру инвестиции в онлайн-гипермаркет Ozon, совершенной в 2014 году МТС и АФК "Система" (сейчас доля МТС в Ozon выкуплена "Системой" - ИФ), но не дошел до продвинутых переговоров.

Российский бизнес Gett оценивается в $450-600 млн.

Компания Gett (ранее GetTaxi) основана в 2010 году. Помимо России сервис работает в Израиле, США и Великобритании. В числе инвесторов Gett: фонды Vostok New Ventures, Inventure Partners, Baring Vostok, Access Industries, автомобильный концерн Volkswagen Group (вложил $300 млн), а также Сбербанк (в 2016 году предоставил компании кредит в $100 млн на 7 лет). Совокупный объем привлеченных Gett инвестиций достигает $640 млн.

Как сообщалось, Gett планировал стать прибыльным во всех странах своего присутствия в I квартале 2019 года.