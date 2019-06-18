Поиск

Евро опустился ниже 72 рублей впервые с 23 мая на ожидании смягчения политики ЕЦБ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Евро в ходе торгов на "Московской бирже" во вторник днем опустился ниже 72 рублей впервые с 23 мая.

Курс евро в 11:26 по Москве составил 71,985 руб./EUR1, опустившись на 17,0 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 63,3275 руб./$1, подорожав на 0,75 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,24 копейки - до 67,77 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль дорожает опережающими темпами в паре с евро на фоне падения европейской валюты на глобальном рынке. Участники рынка не исключают дополнительных мер ЕЦБ по поддержанию экономики, о чем в последнее время неоднократно заявляли представители центробанка. В частности, как заявил член правления ЕЦБ Бенуа Кёре в интервью газете Financial Times, решение об этом может быть принято уже в ближайшие несколько месяцев.

В понедельник начался ежегодный форум ЕЦБ в португальском городе Синтра, вступительную речь на котором произнес председатель банка Марио Драги. Также на этой неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, и инвесторы ждут указаний, как скоро американский центробанк пойдет на снижение ставок в случае экономического спада. Ранее главы ФРС и ЕЦБ выразили готовность поддержать экономический рост в случае необходимости.

Московская биржа

Новости

Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель

Россия сократила вложения в US Treasuries на $1,6 млрд в апреле

Россия сократила вложения в US Treasuries на $1,6 млрд в апреле

В МЭР рассказали о будущей работе Бабича по интеграции РФ и Белоруссии

Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд

Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд

Fitch снизило прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1,2%

Медведев поручил Козаку проверить сообщения о росте цен на бензин на востоке страны

Медведев поручил Козаку проверить сообщения о росте цен на бензин на востоке страны

В аэропорту "Домодедово" заработали "алкорамки" для проверки сотрудников

В аэропорту "Домодедово" заработали "алкорамки" для проверки сотрудников

Huawei оценила потерянную выручку из-за американских санкций в $30 млрд

Huawei оценила потерянную выручку из-за американских санкций в $30 млрд

Россия за год экспортировала военной авиатехники более чем на $6 млрд

Курс биткойна превысил отметку в $9000 впервые более чем за год

Курс биткойна превысил отметку в $9000 впервые более чем за год
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');