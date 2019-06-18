Евро опустился ниже 72 рублей впервые с 23 мая на ожидании смягчения политики ЕЦБ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Евро в ходе торгов на "Московской бирже" во вторник днем опустился ниже 72 рублей впервые с 23 мая.

Курс евро в 11:26 по Москве составил 71,985 руб./EUR1, опустившись на 17,0 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 63,3275 руб./$1, подорожав на 0,75 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,24 копейки - до 67,77 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль дорожает опережающими темпами в паре с евро на фоне падения европейской валюты на глобальном рынке. Участники рынка не исключают дополнительных мер ЕЦБ по поддержанию экономики, о чем в последнее время неоднократно заявляли представители центробанка. В частности, как заявил член правления ЕЦБ Бенуа Кёре в интервью газете Financial Times, решение об этом может быть принято уже в ближайшие несколько месяцев.

В понедельник начался ежегодный форум ЕЦБ в португальском городе Синтра, вступительную речь на котором произнес председатель банка Марио Драги. Также на этой неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, и инвесторы ждут указаний, как скоро американский центробанк пойдет на снижение ставок в случае экономического спада. Ранее главы ФРС и ЕЦБ выразили готовность поддержать экономический рост в случае необходимости.