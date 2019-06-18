Баррель WTI подорожал почти на 4% на объявлении Трампа о встрече с Си Цзиньпином

Перспективы улучшения двусторонних отношений ослабили опасения о спаде спрос на нефть

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти начали бурно расти к вечеру 18 июня на заявлении президента США Дональда Трампа о том, что он проведет "расширенную встречу" с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G-20 в Японии на следующей неделе. Перспективы улучшения двусторонних отношений подтолкнули вверх фондовые рынки и ослабили опасения о падении глобального спроса на топливо, пишет MarketWatch.

К 18:30 мск августовские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $62,49 за баррель, это на $1,55 (2,54%) выше уровня закрытия сессии понедельника. К этому же времени июльские фьючерсы на сорт WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) дорожали на $2,03 (3,91%) - до $53,96 за баррель.

Поддержку мировым рынкам во вторник также оказали заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о том, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся.

Возобновление разговоров о возможности заключения торгового соглашения между США и Китаем одновременно с сигналами ЕЦБ о готовности смягчать политику и ожиданиями снижения ставки Федрезервом в следующем месяце "могут подготовить почву для значительного ралли на нефтяном рынке", отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

В центре внимания рынка остаются события на Ближнем Востоке: атаки на танкеры в Оманском заливе и планы Пентагона перебросить в регион еще около тысячи военнослужащих.