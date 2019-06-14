В Лондоне назвал Иран ответственным за нападение на танкеры в Оманском заливе

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Власти Великобритании полагают, что иранский Корпус стражей Исламской революции, по всей видимости, несет ответственность за нападения на два танкера в Оманском заливе, говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

"Наша собственная оценка ситуации привела нас к выводам, что ответственность за атаки, почти что наверняка, лежит на Иране", - цитируются в заявлении слова главы МИД Джереми Ханта.

"Очевидно, никакое другое государство или негосударственная сила не могли быть ответственными (за этот инцидент - ИФ)", - также говорится в заявлении.

В пресс-релизе отмечается, что "можно почти с полной уверенностью" утверждать, что на два танкера в Оманском заливе 13 июня совершил нападение Корпус стражей Исламской революции.

По словам Ханта, таким образом иранская сторона нарушила международные нормы в области гражданского судоходства. Он указал на важность того, чтобы танкеры и экипажи могли безопасно проходить через международные воды.

"Мы призываем Иран срочно прекратить все формы дестабилизирующей деятельности. Великобритания остается в тесной координации с международными партнерами, чтобы найти дипломатическое решение для снижения напряженности", - подчеркнул глава британского внешнеполитического ведомства.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал. В распоряжении США есть видео и фото, на которых видно, как катер ВМС Ирана извлекает неразорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу принадлежащего Японии танкера-химовоза Kokura Courageous.