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База с военными США возле Багдада подверглась обстрелу

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Ираке авиабаза "Балад", на которой размещены военные США, в ночь на субботу была обстреляна из минометов, сообщает агентство Associated press.

Всего по базе, расположенной чуть севернее Багдада, выпустили три снаряда. В результате возникло несколько небольших очагов возгорания, однако пострадавших от обстрела нет.

Кто именно совершил нападение, не сообщается.

AP напоминает, что в Ираке на данный момент находятся около пяти тысяч американских военных, которые оказывали помощь в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России) и тренировали иракские силы безопасности. Но в то же время, утверждает агентство, в Ираке присутствуют силы ополчения, поддерживаемые Ираном. Некоторые из этих групп желают ухода американцев из Ирака.

Агентство отмечает, что информация об обстреле базы "Балад" поступила на фоне роста напряженности между США и Ираном.

Так, в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

Как сообщалось, 8 мая, ровно через год после выхода США из соглашения по ядерной программе Ирана, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части обязательств по нему.

Кроме этого, США и Великобритания обвинили Иран в нападении на два танкера 13 июня в Оманском заливе. В Тегеране эти обвинения отвергают.

Ирак США Балад

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