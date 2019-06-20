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В правительстве предложили обязать рестораторов выделять в меню российские вина

Производители вин поддерживают эту идею, рестораторы отзываются о ней более скептически

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Рестораторов могут обязать выделять в меню российские вина и указывать их перед остальными видами алкоголя. Такую возможность поручил проработать вице-премьер Алексей Гордеев, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания от 10 июня о развитии российского виноделия. Подлинность документа изданию подтвердила представитель Гордеева Алена Жукова.

Новое правило предложено внести в постановление правительства 1997 года о правилах оказания услуг общепита. Поручение адресовано Роспотребнадзору, Минсельхозу, Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития, о результатах они должны доложить до 18 июля. Представитель Минсельхоза сказал изданию, что ведомство такое предложение поддерживает. В Минпромторге пока такого поручения не получали.

Такую идею обсуждали на Кубани в 2001-2005 годах, когда регионом руководил Александр Ткачев до перехода на пост министра сельского хозяйства, рассказал изданию президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. Некоторые рестораны в регионе выделяют местные вина в меню, но только если им за это доплачивает производитель, сообщил газете источник на ресторанном рынке Кубани.

Производители вин поддержали идею Гордеева. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров сказал, что согласен с необходимостью поддерживать российских виноделов. Однако он считает, что вводить такую обязанность для ресторанов можно только одновременно со встречными преференциями, например, освободив их от необходимости получать лицензию.

Владелец Novikov Group Аркадий Новиков отметил, что таких мер нет ни в одной стране мира. Он высказал мнение, что российское вино должно конкурировать с импортным в первую очередь за счет цены и качества. Президент импортера вина Simple Максим Каширин считает, что даже если поставить российское вино в меню на приоритетные позиции, на его продажах это не скажется.

Алексей Гордеев Минсельхоз Минпромторг Александр Ткачев Аркадий Новиков Simple Novikov Group

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