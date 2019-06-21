Поиск

Brent незначительно подешевела до $64,27 за баррель

Котировки нефти немного снижаются после скачка четверга

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Утром в пятницу котировки нефти незначительно снижаются после резкого скачка накануне на фоне возросшей напряженности на Ближнем Востоке.

К 8:10 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $64,27 за баррель, это на $0,18 (0,28%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. За торги четверга Brent подорожала на $2,63 (4,25%), до $64,45 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому же моменту торговались в Нью-Йорке на уровне $56,81 за баррель, это на $0,26 (0,46%) ниже цены закрытия четверга. За предыдущую сессию контракт дорожал максимальными темпами с декабря 2018 года - на $3,1 (5,74%), до $57,07 за баррель.

20 июня Тегеран сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство страны. Пентагон подтвердил потерю беспилотника, но уточнил, что дрон сбили в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

"Иран совершил очень большую ошибку", - написал президент США Дональд Трамп в твиттере. Позднее он допустил, что действия Ирана былм непреднамеренными, поскольку такое мог сделать только "кто-то неконтролируемый и глупый".

По данным газеты The New York Times, Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент.

"С учетом эскалации конфликта на Ближнем Востоке, трейдеры вряд ли захотят сохранять "длинные" позиции перед выходными, - сказал Bloomberg основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. - Если мы увидим эскалацию конфликта в пятницу, покупки на нефтяном рынке будут расти".

Brent WTI США Иран Дональд Трамп Пентагон

Новости по теме

Новости

ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма

Что случилось этой ночью: пятница, 21 июня

В ЦБ назвали актуальным вопрос о замене инвестора в рамках санации "Уралсиба"

Евро опустился ниже 71 рубля впервые с 4 мая 2018 года

Доллар опустился ниже 63 рублей впервые с 1 августа 2018 года

Доллар опустился ниже 63 рублей впервые с 1 августа 2018 года

Доллар рухнул к основным валютам на итогах заседания ФРС

Скончался владелец "Уралсиба" Владимир Коган

Скончался владелец "Уралсиба" Владимир Коган

Бойко-Великий призвал всех православных молиться за его освобождение

Транзит нефти в Польшу был приостановлен на 12 часов из-за превышения хлорорганики

Путин не увидел смысл в уступках Западу ради отмены санкций

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');