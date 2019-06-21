Brent незначительно подешевела до $64,27 за баррель

Котировки нефти немного снижаются после скачка четверга

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Утром в пятницу котировки нефти незначительно снижаются после резкого скачка накануне на фоне возросшей напряженности на Ближнем Востоке.

К 8:10 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $64,27 за баррель, это на $0,18 (0,28%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. За торги четверга Brent подорожала на $2,63 (4,25%), до $64,45 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому же моменту торговались в Нью-Йорке на уровне $56,81 за баррель, это на $0,26 (0,46%) ниже цены закрытия четверга. За предыдущую сессию контракт дорожал максимальными темпами с декабря 2018 года - на $3,1 (5,74%), до $57,07 за баррель.

20 июня Тегеран сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство страны. Пентагон подтвердил потерю беспилотника, но уточнил, что дрон сбили в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

"Иран совершил очень большую ошибку", - написал президент США Дональд Трамп в твиттере. Позднее он допустил, что действия Ирана былм непреднамеренными, поскольку такое мог сделать только "кто-то неконтролируемый и глупый".

По данным газеты The New York Times, Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент.

"С учетом эскалации конфликта на Ближнем Востоке, трейдеры вряд ли захотят сохранять "длинные" позиции перед выходными, - сказал Bloomberg основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. - Если мы увидим эскалацию конфликта в пятницу, покупки на нефтяном рынке будут расти".