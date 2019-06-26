Комитет Палаты представителей США одобрил законопроект о санкциях на поставки оборудования для трубопроводных проектов РФ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно поддержал законопроект о санкциях на поставки технологий и оборудования для российских трубопроводных проектов, сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Только что комитет по иностранным делам Палаты представителей парламента США единогласно поддержал законопроект о санкции на поставки технологий и оборудования для российских трубопроводных проектов. Спасибо автору законопроекта Адаму Кинзингеру (Adam Kinzinger), председателю комитета Элиоту Энгелю (Eliot Engel), члену комитета Майклу Макколу (Michael McCaul) и всем конгрессменам, которые поддержали это крайне важное для международной энергетической безопасности решении", - написал Коболев на своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

По его словам, решение комитета - это важный шаг на пути к принятию санкций.

"Учитывая единодушную поддержку инициативы, ожидаем, что в июле законопроект одобрит Палата представителей. Учитывая, что за принятие документа выступают представители как Республиканской, так и Демократической партий, он имеет шанс быть проголосованным в Сенате и подписанным президентом США уже в августе", - считает глава "Нафтогаза Украины".