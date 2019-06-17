"Газпром" построил 59% "Северного потока 2"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" по данным на 15 июня построил 58,7% морской части газопровода "Северный поток 2", говорится в сообщении компании.

"Продолжается строительство газопровода "Северный поток 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложен 1441 км газопровода - 58,7% от общей протяженности", - отмечает "Газпром".

Газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд кубометров газа в год будет поставлять российский газ в Европу. Трубу тянут от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Оператором проекта стала "дочка" Газпрома Nord Stream AG. Также в строительстве газопровода участвуют французская компания Engie, германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell.

Власти Германии поддерживают этот проект. Против него выступают США и некоторые страны Центральной и Восточной Европы, которые опасаются, что ввод "Северного потока 2" увеличит зависимость Западной Европы от российского газа.