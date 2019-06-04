Зеленский заявил о необходимости противодействия "Северному потоку 2"

Владимир Зеленский Фото: epa/vostock-photo

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности взаимодействия с Польшей в вопросах энергобезопасности Европы, сохранения стратегической роли украинской газотранспортной системы (ГТС) и противодействия строительству газопровода "Северный поток 2".

"Одним из важных направлений нашего общего взаимодействия на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранения стратегической роли украинской ГТС и противодействия "Северному потоку 2", - сказал глава украинского государства на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой после их встречи во вторник вечером в Брюсселе.

Газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд кубометров газа в год будет поставлять российский газ в Европу. Трубу тянут от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

В понедельник управление информации ПАО "Газпром" сообщило, что газопровод "Северный поток 2" уже построен по двум ниткам на 1391 км. "Продолжается строительство газопровода "Северный поток 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложен 1391 км газопровода - около 57% от его общей протяженности", - сообщал "Газпром".

Власти Германии поддерживают этот проект. Против него выступают США и некоторые страны Центральной и Восточной Европы, которые опасаются, что ввод "Северного потока-2" увеличит зависимость Западной Европы от российского газа.

1 июня Конгресс США представил законопроект о санкциях в отношении физических и юридических лиц, которые принимают участие в проекте "Северный поток 2".