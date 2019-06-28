Путин и Трамп договорились изучить помехи расширению торгового обмена России и США

В Кремле довольны результатами переговоров

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - На переговорах в Осаке президенты России и США договорились проверить, какие факторы мешают расширению торгово-экономического обмена двух стран, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Трамп обсуждали уровень торгово-экономических отношений, "который никоим образом не соответствует потенциалу наших двух стран".

Президенты беседовали около полутора часов. После их встречи министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Дональд Трамп поручил своей администрацией продолжить обсуждение с российской стороной вопросов, которые обсуждались на саммите. По оценке министра, встреча прошла конструктивно: "Подтверждено и даже инициировано желание обсуждать широкий спектр проблем от экономики до стратегической стабильности".

По словам Пескова, президенты обсуждали международную торговлю и политику, в том числе ситуацию в сирийском Идлибе. "Говорили и про Турцию в этом контексте. Говорили и про Китай", - отметил он. Они также "достаточно обстоятельно поговорили по разоруженческим вопросам и вопросам стратстабильности".

Ранее в Белом доме рассказали, что Путин и Трамп договорились продолжить дискуссии о модели контроля над современными вооружениями, в котором должен участвовать Китай. Также они обсуждали двусторонние отношения, Иран, Украину, Сирию и Венесуэлу.