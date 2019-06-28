Мэй заявила Путину о доказательствах причастности РФ к отравлению Скрипалей

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке заявила, что нормализация отношений двух стран при наличии угроз со стороны РФ Лондону и его союзникам невозможна, сообщили на Даунинг-стрит.

"Не может быть нормализации наших двусторонних отношений до тех пор, пока Россия не прекратит безответственные и дестабилизирующие действия, угрожающие Великобритании и ее союзникам", - говорится в заявлении, выдержки из которого приводят британские СМИ.

Представитель Даунинг-стрит также подчеркнул, что глава британского правительства заявила о наличии неопровержимых доказательств причастности России к отправлению в Солсбери.

"Она сказала, что эти действия никогда не должны повториться, и что Британия хочет, чтобы двух причастных к атакам привлекли к ответственности", - добавил он.

Сам российский лидер ранее в интервью the Financial Times заявил, что вся история вокруг шпионов и контрразведчиков не стоит ухудшения отношений двух стран. По его словам, она на стоит пяти копеек, или даже пяти фунтов.

Москва ранее неоднократно отвергала обвинения Лондона в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, призывая позволить ей участвовать в расследовании, касающегося граждан РФ.

Вскоре после отравления Скрипалей в марте 2018 года Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.