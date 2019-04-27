Путин заявил, что Украина полностью останется без газа в случае прекращения транзита

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через нее, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине. Отвечая на вопрос о перспективах переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, Путин упомянул в числе вопросов, которые стоят на повестке дня двух стран и вопросы экономического характера, которые, в том числе, связаны транзитным договором "Газпрома" с "Нафтогазом", который истекает в 2019 году.

"А если транзита не будет? Вы понимаете, что тогда не будет реверса. Ведь реверс, он же виртуальный. Наш газ, который идет в Западную Европу, - газовая труба с советских времен, как устроена? От транзитной газовой трубы идут ответвления на всю Украину. Это абсолютно известные для профессионалов вещи, публика только может это не понимает", - напомнил Путин.

"Но это чушь, это бред, это обман. Никакого реверса реального нет! Это же невозможно, утром пускать газ по трубе в транзитом в Европу, а по ночам переворачивать в реверсный режим. Это технологически невозможно просто. Идет газ в Европу, ответвления от транзитных газовых труб идет на всю территорию Украины. Газ берется в обычном режиме. Потом по бумагам пишется, что это реверс", - сказал он.

По словам президента, если не будет транзита, то не будет и газоснабжения Украины.

"Это очень серьезный вопрос! Они валяют дурака. Занимаются какими-то политическими дрязгами вместо того чтобы подумать о рядовом гражданине Украины, который живет текущими заботами и вынужден платить непомерную цену за все эти политические фокусы", - отметил Путин.

Он также заявил, что Украина получает газ "раза в два дороже", чем могла бы получать по прямым поставкам из России.

Украина уже более трех лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром", закупая ресурс исключительно на своей западной границе. Первоначально причиной отказа Украины от покупки газа на своей восточной границе в конце 2015 года стала несогласованность по цене. В конце декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел контрактную формулу в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом". По решению арбитража цена газа для НАК теперь равна цене газа на хабе в Германии, тогда как ранее она зависела от цен на газойль и мазут.