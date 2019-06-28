ЦБ отметил ухудшение оценки населением своего материального положения в ближайший год

Также россияне озабочены возможным ростом цен на бензин

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В июне ухудшились оценки населением своего материального положения в ближайший год и перспектив развития страны, говорится в комментарии Банка России "Инфляционные ожидания и потребительские настроения". Регулятор использовал данные опроса "ИнФОМ".

Индекс потребительских настроений домохозяйств после роста в мае практически не изменился в июне, оставшись примерно на уровне середины прошлого года, отмечает ЦБ.

"Индекс текущего состояния достиг максимума с середины 2018 года. Среди компонент индекса более всего улучшились оценки респондентами изменения личного материального положения за последний год и благоприятности текущего времени для крупных покупок", - отмечает ЦБ.

Регулятор обратил внимание на озабоченность опрошенных возможным ростом цен на бензин. "В то время как об ощущаемом ими удорожании говорили такое же количество опрошенных, как и месяцем ранее, респонденты стали чаще называть бензин основным фактором будущей инфляции. Это может замедлить снижение инфляционных ожиданий, так как данный товар является самым популярным индикатором будущей инфляции для населения", - подчеркивает Банк России.

В июне участники опроса стали реже воспринимать как значительный рост цен на такие товары, как мясо, сыр и колбасы, молочная продукция, хлеб и яйца. В целом это соответствует данным статистики, свидетельствующей о более медленном росте цен на эти товары или о снижении их стоимости, говорится в комментарии.

Опрос Банком России предприятий показал, что риски для потребительских цен в ближайшие месяцы остаются невысокими.