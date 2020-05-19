ЦБ зафиксировал снижение ожиданий населения по месячной инфляции

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Ожидания населения в отношении месячной инфляции снизились, годовой - почти не изменились, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Россияне реже стали говорить о быстром росте цен в ближайший месяц, но они все еще считают, что инфляция будет выше, чем в начале года, сообщили в ЦБ.

В апреле 2020 года регулятор приостановил проведение регулярных опросов населения в режиме личного интервью из-за мер самоизоляции. Первые два телефонных опроса прошли 2-10 и 16-24 апреля, третий был проведен с 30 апреля по 7 мая.

Первый опрос зафиксировал заметный рост оценок наблюдаемой инфляции и инфляционных ожиданий, второй - значимых изменений не отметил.

"В первые недели введения ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса напряженность инфляционных ожиданиях на ближайший месяц была повышенной, однако к началу мая она начала снижаться", - следует из материалов "инФОМ".

Инфляционные ожидания относительно изменения цен через год практически не меняются: 37% опрошенных ожидают заметно более высокого, чем сейчас, роста цен через год, 16% - немного выше, 11% - примерно такого же, 4% - замедления инфляции и 3% - ее отсутствия.

Оценки наблюдаемой инфляции тоже пока существенно не меняются. "Заметны лишь некоторые колебания в оценках роста цен на отдельные товары, связанные с нарастанием и ослаблением спроса в отношении наиболее востребованных в период ограничительных мер товаров, а также с сезонным изменением цен на продукты питания", - отмечает "инФОМ".

Участники опроса среди наиболее подорожавших товаров реже стали называть товары длительного хранения (крупы, сахар, макароны), а также фрукты и овощи, темп роста цен на которые замедлился в конце апреля - первой половине мая. При этом высокой остается доля респондентов, отмечающих значительный рост цен на мясную и молочную продукцию.

Кроме того, третий опрос показал сохраняющуюся негативную динамику в оценках респондентами изменения их материального положения. Чаще всего такое ухудшение опрошенные продолжают связывать со снижением доходов. При этом ожидания изменения материального положения в ближайший месяц стали более позитивными по сравнению с первым и вторым апрельскими опросами.