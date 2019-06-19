Страны ОПЕК+ перенесли заседание по добыче на 1-2 июля

Ранее его предполагалось провести 25-27 июня

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Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Нефтедобывающие страны, входящие в ОПЕК и не являющиеся членами картеля, договорились перенести на 1-2 июля заседание, на котором будет обсуждаться вопрос о продлении сделки по ограничению добычи. Об этом сообщила пресс-служба картеля.

Ранее это обсуждение намечалось на 25-27 июня. Однако министры энергетики России и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль Фалих назвали эти даты неудобными, так как они совпадают с саммитом "Большой двадцатки" в Японии. Новак в интервью газете Nikkei высказывал мнение, что заседание ОПЕК+ могут перенести на начало июля.

Глава министерства нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил 17 июня, что его не очень устраивает перенос заседания на начало июля, он предложил отложить его до 10-12 июля.

В декабре прошлого года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. При этом страны ОПЕК взяли на себя обязательство снизить добычу на 800 тысяч б/с (на 2,5% от объема добычи каждой страны), а страны не-ОПЕК - на 400 тысяч б/с (на 2% для каждой страны). Доля России в общем сокращении составила 228 тысяч баррелей в сутки. Освобождение от сделки получили Иран, Венесуэла и Ливия.