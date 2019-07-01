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Индекс РТС достиг 1400 пунктов, обновив максимум с июля 2014 года

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник достиг рубежа 1400 пунктов, обновив максимум с июля 2014 года на фоне улучшения внешней конъюнктуры после оптимистичных итогов саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.

К 13:30 индекс РТС вырос до 1397,56 пункта (+1,2%), максимальное значение индикатора составило 1400 пунктов; индекс МосБиржи при этом впервые в своей истории перевалил через рубеж 2800 пунктов и достиг 2802,53 пункта (+1,3%).

Локомотивом подъема выступают раллирующие акции "Газпрома" (+4,9%), "ЛУКОЙЛа" (+1,6%), ВТБ (+1,4%) и Сбербанка (+1,3%).

РТС

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