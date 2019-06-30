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Трамп с оптимизмом смотрит на перспективы переговоров с КНР по торговле

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению.

"Качество сделки для меня намного важнее, чем скорость ее заключения. Я никуда не тороплюсь, но, по-моему, перспективы выглядят отлично", - написал он в своем твиттере.

Он подтвердил, что до заключения соглашения не собирается отменять уже введенные в отношении Китая, но и новые пошлины вводить не будет. Также Трамп вновь заявил, что по просьбе председателя КНР Си Цзиньпина разрешить американским высокотехнологичным компаниям продавать свою продукцию китайской Huawei. Он пояснил, что продажи будут разрешаться лишь в случаях, когда это не угрожает национальным интересам США.

Кроме того, Трамп подтвердил, что договорился с Си Цзиньпином, что китайские компании начнут покупать больше сельхозпродукции у США.

В настоящее время Трамп находится с визитом в Южной Корее. Он сообщал, что во время поездки в демилитаризованную зону может провести короткую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Китай США Дональд Трамп

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