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Индекс МосБиржи обновил максимум до 2800 пунктов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник в очередной раз обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2800 пунктов на фоне улучшения внешней конъюнктуры после оптимистичных итогов саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.

К 13:15 индекс МосБиржи вырос до 2800,1 пункта (+1,2%), индекс РТС - до 1397,49 пункта (+1,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4%.

В лидерах роста выступают акции "Газпрома" (+4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,9%), АФК "Система" (+1,6%), Сбербанка (+1,5%), "Северстали" (+1,4%), ВТБ (+1,3%), "Мобильных телесистем" (+1,3%).

рынок акций

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