В России не будет отдельного регулирования для криптовалюты Facebook

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В России не будет приниматься отдельное решение по регулированию криптовалюты Libra, которую планирует выпустить Facebook, будут правила для всех торгуемых криптовалют, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам.

"Никто не собирается запрещать. Большое количество бизнеса спрашивает, когда наконец можно будет юридически прозрачно провести ICO, вот это точно будет отрегулировано, разрешено, и все", - сказал Моисеев.

Он отметил, что вопрос в том, будет ли "у криптовалют приблизительно такой же статус, как у иностранной валюты".

"То есть ее можно будет купить, продать, хранить, но ею нельзя пользоваться, по сути. Одно мнение, что, да, надо, чтобы "белый" рынок формировался. Другое дело, что нет, нельзя, потому что под видом "белого" рынка будет незнамо что твориться", - сказал замминистра.

Моисеев выразил мнение, что использование криптовалют для расчетов и оплаты товаров, работ и услуг будет всегда запрещено в России. "Рубль - наша национальная валюта, и все расчеты должны производиться в ней", - добавил Моисеев.

В июне Facebook объявила, что в следующем году планирует выпустить криптовалюту, получившую название Libra. Она будет относиться к категории "стейблкойн" (stablecoin - общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами).

В России на данный момент оборот криптовалют законодательно не регулируется. В ближайшее время планируется принять закон "О цифровых финансовых активах", регламентирующий, в том числе, использование криптовалют в России.