Евросоюз начал антимонопольное расследование платежной системы Facebook

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Антимонопольные регуляторы Евросоюза начали расследование в отношении Facebook в связи с проектом создания криптовалюты Libra, сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ Еврокомиссии. Чиновники опасаются, что предложенный компанией вариант платежной системы может ограничить конкуренцию.

В Еврокомиссии также обеспокоены тем, что Libra может ограничить конкуренцию создать ограничения для конкуренции с точки зрения обмена информацией и использования данных пользователей. Регуляторы также изучают возможность интеграции приложений Libra в такие сервисы Facebook, как WhatsApp и Messenger.

Расследование сосредоточено на структуре управления и членстве в Libra Association.

Тем временем другие регуляторы ЕС "следят за развитием рынка в сфере криптоактивов и платежных систем, в том числе Libra", говорится в заявлении представителя отдела Еврокомиссии по финансовым услугам.

Facebook планирует выпустить Libra в 2020 году. Она будет относиться к категории "стейблкойн" (stablecoin - общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами). Facebook ставит цель избежать существенных колебаний стоимости Libra, чтобы криптовалюту можно было использовать для ежедневных сделок.

Чтобы получить одобрение регуляторов, Facebook создал организацию Libra Association, которая будет принимать решения относительно криптовалюты. В состав организации входят как минимум 27 других компаний, в том числе Visa Inc., Uber Technologies Inc. и PayPal Holdings Inc.