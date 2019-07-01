Brent подорожала до $66,51 за баррель на новостях о сделке ОПЕК+

Все участники соглашения поддержали идею продлить ограничения добычи нефти еще на девять месяцев

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост днем понедельник на новостях о том, что все страны мониторингового комитета ОПЕК+ выступили за продление сделки об ограничении добычи.

К 15:27 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures у $66,51 за баррель, что на $1,77 (2,73%) выше уровня закрытия торгов пятницу. Августовские фьючерсы на WTI к этому же моменту торговался на уровне $60,15 за баррель, это на $1,68 (2,89%) выше цены контрактов на закрытии пятницы.

Глава Минэнерго Александр Новак сообщил журналистам, что все страны министерского мониторингового комитета ОПЕК+ поддержали предложение о продлении сделки по ограничению добычи нефти еще на 9 месяцев. Квоты по странам останутся на уровне принятых на первое полугодие 2019 года. Продлить соглашение на этих условиях рекомендовал мониторинговый комитет.

Также министр сказал, что Россия в июне сократила добычу нефти на 278 тысяч баррелей в сутки, что на 50 тысяч баррелей в сутки больше сокращения, которое предусматривали условия сделки ОПЕК+.

Цены на нефть также поддержала новость о том, что лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин на саммите G20 в Осаке договорились о прекращении торговой войны и о возобновлении переговоров.