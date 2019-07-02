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"Рольф" будет оспаривать сделанную ФСБ оценку акций, ставшую причиной уголовного дела

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ФСБ оценила акции компании "Рольф-Эстейт" в 200 млн руб, а не в 4 млрд руб, за которые эти акции купил "Рольф", сказал основатель этой компании Сергей Петров в эфире телеканала "Дождь". Оценка этой сделки легла в основу уголовного дела, фигурантом которого является сам Петров.

"Мы будем оспаривать оценку, которую провела ФСБ. (...) Речь идет об оценке акций "Рольф-Эстейт", из-за которой возбужденно это дело. ФСБ заявляет, что эти акции стоят не 4 млрд руб, а 200 млн руб", - сказал Петров в программе телеканала "Дождь" во вторник.

По его словам, проведённая в 2014 году сделка "Рольфа" по покупке "Рольф-Эстейта" за 4 млрд рублей базировалась на независимой оценке акций, проведённой компанией-оценщиком.

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"Это предмет спора, который будет решаться в правовом поле в ближайшее время, и определится - кто прав", - добавил Петров.

27 июля СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Петрова и ряда руководителей группы компаний "Рольф" по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 193.1 УК РФ.

По данным СК, "соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией "Рольф" у кипрской компании "Панабел Лимитед" акций компании "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей".

"Настоящее уголовное дело возбуждено 25 июня ГСУ РФ по п."а,б" ч.3 ст.193.1 УК РФ в отношении Сергея Петрова, Татьяны Луковецкой, Анатолия Кайро, Георгии Кафкалия и иных неустановленных лиц", - сказано в постановлении суда о проведении обыска по этому делу, которое имеется в распоряжении "Интерфакса".

В нескольких дилерских центрах "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге, а также у связанных с компанией людей 27 июня прошли обыски. Задержан был только Анатолий Кайро, директор департамента развития бизнеса и член совета директоров "Рольфа".

На следующий день, 28 июня, Басманный суд Москвы заключил Кайро под домашний арест до 25 августа 2019 года. Ему предъявлено обвинение в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей (п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), свою вину он не признал, сообщил следователь в ходе судебного заседания.

Петров отрицает причастность к незаконному выводу денег из "Рольфа". "Деньги не выводились из "Рольфа" в мою пользу. Это исключено!" - сказал он ранее "Интерфаксу". Петров находится за пределами страны, так же как и другие подозреваемые - Татьяна Луковецкая и киприотка Кафкалия.

"Рольф" - крупнейший автодилер в России, является дилером 22 автомобильных брендов, владеет 62 шоурумами. Компания занимает 11% рынка по выручке - в 2018 году она составила 229,66 млрд руб, чистая прибыль 6,25 млрд руб. Группа "Рольф" через кипрскую Delance Limited принадлежит Calmco Trustees Limited (Кипр) - трасту, действующему в интересах семьи Петрова.

Рольф Рольф-Эстейт Сергей Петров ФСБ

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