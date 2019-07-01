Бизнес-омбудсмен пообещал дать правовую оценку "делу "Рольфа"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал сделку с участием автодилера "Рольф", ставшую причиной возбуждения уголовного дела, характерной для многих российских компаний.

"Сделка, которая руководству "Рольфа" инкриминируется в качестве преступления, была характерна для очень многих российских компаний. Условия, созданные в 1990-е годы, привели к тому, что малый бизнес весь ушел в подполье, а крупный бизнес воспользовался возможностями офшоров. Они означали, во-первых, возможность снизить налогообложение (потому что в России тогда налоги доходили до 120% от прибыли), во-вторых, сохранить свои активы, потому что это совершенно иная форма защиты собственности", - приводит слова омбудсмена его пресс-служба.

По словам Титова, сегодня "эта массовая практика нашу власть однозначно не устраивает". "Линия на борьбу с офшорами будет продолжаться. С одной стороны, ужесточается законодательство (вспомним закон о КИКах, контролируемых иностранных компаниях), с другой, власть дала некий пряник в форме второго этапа амнистии капиталов. Как я понимаю, "Рольф" в амнистии участвовать не стал. В любом случае, будем изучать материалы дела, дадим им правовую оценку", - заверил Титов.

28 июня СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении основателя "Рольфа" Сергея Петрова и ряда руководителей группы компаний "Рольф" по ч.3 ст. 193.1 УК РФ. В заявлении СКР сказано, что речь идет о незаконном выводе на счета кипрской компании средств "Рольфа", которые "через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение".

"Рольф" - крупнейший автодилер в России, является дилером 22 автомобильных брендов, владеет 62 шоурумами. Компания занимает 11% рынка по выручке - в 2018 году она составила 229,66 млрд руб, чистая прибыль 6,25 млрд руб.

Петров отрицает свою причастность к выводу денег из компании. "Деньги не выводились из "Рольфа" в мою пользу. Это исключено", - сказал он "Интерфаксу". Петров в настоящее время находится за рубежом и пока не планирует возвращаться в Россию. "Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую", - заявил он газете "Ведомости".